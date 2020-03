Coronavirus: L'EURO 2020 reporté d'un an, la Ligue 2 vers une reprise en avril ou mai

Comme prévu, l'UEFA a décidé d'un report d'un an de l'EURO 2020, qui sera donc désormais communément appelé EURO 2021. Celui-ci devait se tenir du 11 juin au 11 juillet.

Dans la foulée, la FFF et la LFP ont pris acte de cette décision, et peuvent désormais travailler sur des scénarios de reprise des championnats nationaux.

A l'heure actuelle, Une reprise dès la mi-avril est l'un des scénarios envisagés mais reste utopique. Les indiscètions font état d'une reprise plus réaliste pour le week-end des 9 et 10 mai.

Bien entendu, la validation de ces scénarios ne se fera qu'une fois la crise résolue, à commencer par la fin du confinement général...