Vers une suspension du championnat de Ligue 2

Déjà jouée à huis-clos jusqu'au 15 avril, le championnat de Ligue 2 devrait être suspendu jusqu'à nouvel ordre; La LFP se réunit ce vendredi matin et devrait annoncer cette mesure vers midi.

Cela fait suite aux même décisions de la FFF hier (compétitions amateures), d'autres ligues en France (comme le handball), et des autres grandes ligues européennes, notamment l'Italie.



Dans le meilleur des cas, le championnat reprendrait début avril, mais la possibilité de jouer tout les trois jours à partir de mai et jusqu'en juin est aussi plausible.