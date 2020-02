Ligue 2: Lorient défait dans les dernières minutes à Guingamp

Samedi après-midi en Ligue 2 et le leader Lorient n'a pû ramener quelquechosedu Roudourou, Guingamp l'ayant emporté dans les deernières minutes 2 buts à 1.



C'est donc sur un plus mauvais score que le match nul 1-1 des lensois au mois de janvier que les bretons ont terminé leur derby face au relégué de Ligue 1. Au classement, les lorientais ont toujours 5 points d'avance sur Lens, et pas moins de 9 sur Ajaccio, troisième. Le RC Lens pourra néanmoins revenir à 2 points en disposant de Grenoble, lundi soir.