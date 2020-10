Pas un bon dÃ©but pour Benjamin Bourigeaud en Ligue des Champions

Le Stade Rennais de Benjamin Bourigeaud est passé hier soir un peu à côté de son entrée en Ligue des Champions, à laquelle le club participe pour la première fois de son histoire.

Dans un groupe qui compte aussi Chelsea et le FC Séville, Rennes recevait les russes de Krasnodar, mais ont concédé le match nul 1 but partout sur leur pelouse. B. Bourigeaud, noté 5/10 dans l'Equipe du jour, a été remplacé à la 69ème minute. Les rennais devront donc cravacher pour essayer, au minimum, d'acquérir la troisième place, synonyme de reversement en Europa League et de prinptemps européen.