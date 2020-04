Achraf Bencharki trÃ¨s courtisÃ© en Ligue 1?

Achraf Bencharki, qui évolue cette saison en Egypte à Zamaleck, serait très courtisé notamment en Ligue 1.

L'international marocain, prêté à Lens l'an dernier, effectue une très bonne saison avec 13 buts, 8 passes décisives et à la clef trois titres (Supercoupe d'Afrique et 2 coupes nationales). La saison passée, il ne s'était pas du tout imposé dans l'équipe lensoise, utilisé le plus souvent trop excentré. Il avait néanmoins réussi une bonne performance face à Nancy en janvier 2019, inscrivant les deux buts de la victoire.



Montpellier, Nice et Strasbourg seraient allé le superviser, de même que trois autres clubs de Ligue 1. On peut s'étonner de cet engouement, alors que le joueur est connu pour son passage transparent au racing. En difficulté sur le plan physique et de la communication en Ligue 2, on n'imagine pas le joueur de 25 ans revenir en France quinze mois plus tard et s'imposer, qui plus est à l'échelon supérieur...

Source: Foot Mercato.