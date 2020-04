Alphonse ArÃ©ola sur un dÃ©part dÃ©finitif cet Ã©tÃ©

Alphonse Aréola, prêté cette saison au Real de Madrid par le PSG, ne devrait pas rester dans la capitale la saison prochaine non plus.

Doublure de Thibault Courtois au Real, son apport a été apprécié de Zinédine Zidane. Du côté du PSG, K. Navas a été un gardien plus sûr que tout ses prédécesseurs ces dernières saisons, Aréola compris. A 27 ans, il est plus que temps que celui qui a explosé au niveau professionnel avec le RC Lens se trouve un club où il bénéficiera de toute la confiance dont un gardien a besoin, et avec une place à l'EURO 2021 en jeu.

L'Equipe avance Londres comme possible destination; Mais dans un marché des transferts très incertain cette année, et pour des places aussi rares que celles de gardien titulaire, il est possible qu'A. Aréola doive chercher plus bas... Avec un bon coup à réaliser pour certains clubs de l'élite?