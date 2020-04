2011: Varane Ã©galement proche du Bayern Ã  l'Ã©poque

C'est Willy Sagnol cette fois-ci qui aura été l'entremetteur entre le club allemand et le RC Lens. De la même manière que son homologue Zinédine Zidane, qui a raflé la mise pour le Real deux mois plus tard, Sagnol a failli réussir le coup, mais sa direction avait dit non...

Désormais consultant à RMC Sport, W. Sagnol donne plus détails sur le deal qu'il avait réussit à négocier: Entre 4 et 5M€ d'euros, plus un match amical à Bollaert. Fin de non-recevoir pour la direction allemande qui juge la somme trop élevée pour un défenseur de 18 ans. On connait la suite, avec un transfert estimé à 10,5M€ en direction de l'Espagne...

Source : https://www.goal.com/fr/news/sagnol-avait-propose-varane-au-bayern-en-2011/86x7yjlqf4lxzoz01t2mkkll