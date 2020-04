Mort d'Arnold Sowinski

Quelques mois après Daniel Leclerq, c'est un autre nom emblèmatique du Racing Club de Lens qui disparait; Arnold Sowinski est décédé ce jour à l'âge de 89 ans après avoir contracté le Covid-19.



Ancien joueur du RC Lens au poste de gardien de but de 1952 à 1966, le natif de Lièvin en avait aussi été un grand entraineur tout au long des années 70, où il a notamment fait remonter le club jusqu'en Division 1 et en Coupe d'Europe, et en passant par la finale de la Coupe de France 1975.