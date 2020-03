Alphonse Aréola se verrait bien rester au Real Madrid en companie de son coéquipier en équipe de France Raphaël Varane...

Le gardien prêté par le PSG semble vouloir se contenter d'une place de doublure, le poste de titulaire étant l'apanage de Thibault Courtois. Ne disposant pas d'option d'achat, le Real devra négocier avec le PSG mais le club semble convaincu par Aréola.

Si être numéro 2 au Real en bénéficiant d'une certaine confiance de Zindéine Zidane est toujours mieux qu'être numéro 2 à Paris, où on l'a rarement soutenu à 100%, on peut se demander pourquoi un tel joueur n'essaie pas de voir plus loin, quitte à devoir descendre d'un cran dans la hiérarchie des clubs mais au moins à disposer de ses propres cages en tant que titulaire... Réponse l'été prochain.

Source: Foot Mercato.