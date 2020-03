Benjamin Bourigeaud enfonce Toulouse vers la Ligue 2

Benjamin Bourigeaud a inscrit son second but de la saison en Ligue 1 hier, face à Toulouse au Stadium. Il n'a pas traîné puisque celui-ci a été marqué dès la 3ème minute. Les Toulousains sont presque condamnés à descendre cette saison; L'ancien club de Steven Fortes, Yannick Cahuzac ou encore Clément Michelin dispose de seulement 13 points, loin derrière la place de barragiste (Dijon et Nîmes, 27 points). La sentence pourrait être mathématiquement confirmée dès début avril.