Guirane N'Daw avoue avoir menti sur son âge

Guirane N'Daw a fait des aveux sans détour relayés sur le site Afrik-Foot. Il explique avoir menti sur son âge, une tricherie quasi-obligatoire et généralisée au Sénégal selon lui.

"Comme tous les Sénégalais, j’ai diminué mon âge pour être professionnel. En Afrique, je ne dis même pas au Sénégal, le joueur qui ne diminue pas son âge ne pourra pas être professionnel. C’est une réalité qu’on le veuille ou non. Ce qui est sûr, c’est qu’au Sénégal, 99% des joueurs ont diminué leur âge. Le Sénégalais est en général très petit et s’il va en Europe à 20 ans, il verra que les jeune de 15 ans sont plus costauds que lui".

Quel âge à son arrivée à Lens?

Arrivé au RC Lens en été 2015, Guirane N'Daw avait alors, selon sa date de naissance généralement constatée sur les médias, 31 ans (1984). A la peine physiquement quelque mois plus tard, avait-il donc en réalité 2, 3, voir 4 ou 5 ans de plus, lui qui évoque cette différence dans ses propos? Il est peu probable que l'on ai droit à de nouveaux aveux...