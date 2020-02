Jérémie Bela s'éclate en Championship

Formé à Lens depuis 2009, Jérémie Bela avait quitté le racing pour Dijon en 2014. Après un passage à Albacete (Espagne), positif mais néanmoins terminé sur un litige juridique, il a rejoint l'antichambre anglaise et le club de Birmingham en novembre dernier.

Depuis, l'ailier droit ou gauche s'est très vite adapté à son nouveau club. Il a inscrit 4 buts en une vingtaine de matchs, championnat et FA Cup confondus. Bien que mal embarqués en championnat (14èmes), il rêve désormais, à 26 ans, d'une trajectoire l'emmenant en Premier League.



"Mon but est de jouer le plus de matches possible et d'être décisif avec Birmingham. Je veux aider l’équipe à aller le plus haut possible.

Forcément, je vise la Premier League et ça serait super que ça arrive avec mon club comme je vous l'ai dit."

