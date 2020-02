Fabien Centonze très critique envers l'Olympique Lyonnais, « sans penalties, c'est une équipe très moyenne »

Défaits 2 buts à 0 à domicile face à Lyon samedi, les messins et notamment Fabien Centonze sont ressortis frustrés de cette partie.



Avec un pénalty accordé après consultation de la VAR, d'abord manqué puis donné à retirer, le FC Metz a souffert de l'arbitrage favorisant les lyonnais, ce qui a très largement agacé l'ancien arrière-droit lensois:

"On se fait toujours pénaliser de la même façon. De toute façon, sans penalties, Lyon est une équipe très moyenne. Il faudrait quand même que les arbitres se réveillent à un moment donné ou qu'ils nous mettent des arbitres étrangers parce que là ça ne va plus du tout. Ça commence à bien faire. On est dans le match, on est correctement dans la rencontre et puis ça tourne toujours de la même manière."



Fabien Centonze et les lorrains sortent la tête de l'eau depuis le début de l'année, et pointent désormais à la 15ème place du classement, devançant assez largement Toulouse et Amiens dans la course au maintien.

Source : L'Equipe.