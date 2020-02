Gaël Kakuta buteur dans un match fou

Gaël Kakuta, qui avait commencé à être formé à Lens avant de partir à Chelsea dans des circonstances qui auront valu au club et au joueur une suspension en attendant une résolution à l'amiable de son "transfert", a participé à la folle soirée amiènnoise qui aura vu le club picard tenir tête au PSG, avec un score final de 4 buts à 4 à la Licorne.



Kakuta a inscrit à la demi-heure de jeu le second but amiènois, qui mèneront jusqu'à 3-0 avant d'être totalement repris 3-4, et d'égaliser en fin de match... Le club picard reste un des favoris pour la descente, occupant actuellement la 19ème place à 5 points du Dijon de Mounri Chouïar, barragiste.