Cristian Lopez courtisé en Italie

Selon le blogueur italien Gianluca Di Marzio, Cristian Lopez serait dans les petits papiers du club de Pescara, en Serie B.

Cependant, on ignore la durée du contrat de l'attaquant espagnol dans son club actuel d'Hatta, et les faibles moyens existants dans le football italien (hors Serie A) semble écarter l'hypothèse d'un transfert onéreux.



Si la possibilité d'un tel transfert devait se concrétiser, un autre développement intéressant serait de voir la réaction des dirigeants de Padova: Même si le club de Jospeh Oughourlian semble désormais mal engagé pour la montée (5ème en Serie C, malgré un début de saison prometteur), il aurait fallu scruter la réaction de ces derniers dans le cadre du partenariat technique avec le RC Lens si un joueur bien connu devait rejoindre un concurrent en Serie B...

