Expulsion pour Mounir Chouïar, qui perds contre Vitorino Hilton

Samedi lors de la rencontre Montpellier - Dijon en Ligue, 1, Vitorino Hilton, capitaine montpelliérain, l'a emporté 2 - 1 dans un match qui aura aussi vu l'expulsion de Mounir Chouïar.



L'ancien attaquant lensois a écopé d'un second carton jaune pour une faute à retardement sur Téji Savanier. Dans la foulée, les montpelliérain avaient inscrit deux buts, avant que Dijon ne réduise la marque en infériorité numérique.



Mounir Chouïar et Vitorino Hilton sont des éléments très utilisés cette saison dans leurs clubs respectifs. Au classement, Montpellier est l'une des bonnes surprises avec une quatrième place pour le moment. A Dijon en revanche, on essaie de se maintenir à distance de la zone rouge (17èmes, à trois points du barragiste Amiens).