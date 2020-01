Guingamp - Lens : Des retrouvailles avec plusieurs joueurs

La rencontre de reprise attendue ce samedi en fin d'après-midi, Guingamp - Lens, sera aussi l'occasion de retrouver de nombreux anciens joueurs lensois dans l'effectif breton. Tour rapide des têtes connues depuis quelques années à Lens et qui porteront donc cette fois-ci le maillot guingampais.

Pierrick Valvidia

C'est le vétéran du milieu de terrain, au centre du dispositif de l'EAG. L'ancien sedanais a tout connu avec Lens et Nîmes. Il est arrivé à la fin de l'été pour renforcer l'effectif guingampais.



El-Hadji Ba

Le milieu de terrain connait un transfert difficle à Guingamp. Arrivé de Lens fin août, il n'a que très peu participé puisqu'il n'a pû disputer ses première minutes de jeu qu'en décembre.Il est d'ailleurs incertain pour le match de samedi...



Nolan Roux

Le buteur a disputé une douzaine de rencontres pour deux buts inscrits. Arrivé de Metz en 2018, il n'avait inscrit que deux buts en Ligue 1 la saison passée.



Yannick Gomis

C'était certainement le transfert le plus décevant de cet été. Le départ de Y. Gomis avait suscité beaucoup de questions, avant la signature de Benjamin Moukandjo, libre, quelque semaine plus tard.

En 13 rencontres, il a inscrit 4 buts. Reste à savoir dans quel été d'esprit sera le joueur face à son ancien club, sachant qu'il a aussi été pris à partie cette semaine par l'entourage du joueur guingampais décédé la semaine dernière, N. Julian, celui-ci lui indiquant de ne pas s'inviter aux obsèques de ce dernier.



Les lensois version 2020, eux, seront bien loin de ces considérations, mais espérons qu'aucun des joueurs suscités ne se rappellent à notre bon souvenir...