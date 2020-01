Wylan Cyprien est parvenu à égaliser pour les niçois sur pénalty lors de la rencontre Angers - Nice ce week-end en Ligue 1. Il aurait pû agraver la marque avec un second tir au but, mais la décision a été annulée via la VAR.

Il s'agit du 7ème but de Cyprien cette saison en Ligue 1, le 5ème sur pénalty.