Benjamin Bourigeaud plus que jamais pisté en Allemagne

Benjamin Bourigeaud est plus que jamais traqué par les scouts de Bundesliga, notamment par le Hertha Berlin, d'après France Football.



Dans un nouveau signe saluable envers son club, Rennes, B. Bourigeaud avait prolongé son contrat début décembre. De quoi faire faire monter sa valeur et sécuriser un transfert onéreux, un geste très appréciable pour les dirigeants rennais. Il avait aussi déjà été pisté les saisons précédentes par Dortmund, Séville, et Naples.



Dans tout les cas, le montant d'un éventuel transfert dépasserait les 15M€, sur lesquels le RC Lens regagnerait au minimum une partie liée au mécanisme de solidarité, soit au moins 400 000€ - auxquels il faudrait encore ajouter les indemnités de formation et les éventuels bonus négociés pour une revente -. Enfin, pas sûr que le joueur ne parte "que" pour 15M€, les dirigeants rennais ayant évalué leur milieu de terrain à pas moins de 25M€, l'an dernier!

Outre Berlin, Leipzig et Leverkusen seraient également intéressés.

Source : France Football.