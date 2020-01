Une grosse performance et un but salués par Zinédine Zidane pour Raphaël Varane

Zinédine Zidane, entraineur du Real Madrid, a salué la performance et le but inscrit par son défenseur Raphaël Varane, ce week-end face à Getafe (3-0) en Liga.



Z. Z. : "Cela fait un petit moment qu'il prend de l'importance dans l'équipe. C'est important d'avoir un autre leader quand il n'y a plus Sergio Ramos. C'est bien de le voir comme ça, et c'est bien aussi de le voir en position offensive, de le voir marquer."



Une belle reconnaissance sur le plan sportif mais aussi du vestiaire, alors que le défenseur de l'Equipe de France, formé à Lens, entre dans la fleur de l'âge et dans une seconde partie de saison pour laquelle il aura de gros objectifs, notamment l'EURO 2020.