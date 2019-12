Un classico qui se termine par un 0-0 pour Raphaël Varane

Ce mercredi soir avait lieu le premier classico Barcelone-Madrid de la saison en Liga, et Raphaël Varane est reparti avec le point du match nul et des cages inviolées de Barcelone.



Les madrilènes auraient pû espérer l'emporter mais un but de G. Bale leur a été refusé. A noter qu'Alphonse Aréola était sur le banc, T. Courtois gardant les buts du Real Madrid. Au classement, les deux clubs restent à égalité de points en tête de la Liga.