Rupture du ligament croisé pour Jeff-Reine Adélaïde

Auteur d'un bon début de saison en L1 et en Ligue des Champions sous son nouveau maillot lyonnais, l'ancien lensois Jeff Reine-Adélaïde est victime d'un coup dur avec une grave blessure au genou droit, contractée ce week-end lors du Match OL - Rennes (0-1).

Le staff médical lyonnais déplore par ailleurs la même blessure pour son joueur clef Memphis Depay.

Adélaïde devrait être absent au moins 6 mois, et on ne le reverra donc que la saison prochaine sur les pelouses de Ligue 1...