Loic Rémy buteur en Ligue des Champions, mais le LOSC toujours battu et éliminé

L'ancien lensois (2008, prêté par Lyon) et international français (30 sélections) Loic Rémy a inscrit un but hier soir sur la pelouse de Chelsea en Ligue des Champions.

Malgré cela, le LOSC a encore été battu, 2 buts à 1, et termine sa campagne européenne avec 5 défaites en 6 matchs.



Dans ce groupe H, Chelsea et Valencia se qualifient donc avec 11 points, l'Ajax est reversé en Europa League avec 10 points. Lille ferme la marche avec 1 maigre point.