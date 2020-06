Saison 2019-2020: Le bilan des attaquants

La montée désormais acquise malgré les circonstances, et surtout la fin de la saison 2019/2020 décrétée, il est temps de nous pencher sur le bilan de l'effectif du RC Lens, ligne par ligne. Aujourd'hui, les attaquants.

Lors du mercato estival, Philippe Montanier a décidé de remanier complètement son attaque. Dès cet été, le triptyque offensif du RCL se compose des nouveaux Florian Sotoca (Grenoble), Tony Mauricio (Valenciennes), et Gaëtan Robail (Paris SG). Pour compléter cette période de transfert, Jules Keita arrive de Dijon pour jouer le parfait remplaçant, ainsi que Benjamin Moukandjo (Libre), et Jader Valencia (Prêt, Millonarios).

En hiver, pas de grands mouvements, hormis l’arrivée en prêt du toulousain Corentin Jean.

Qui dit arrivées offensives, dit naturellement départs. Ainsi, plusieurs sang et or ont quitté le club pour laisser place aux nouveaux. Si Cyrille Bayala (AC Ajaccio) et Benjamin Gomel (Cholet) sont partis en prêt directement après leur retour au club, d’autres ont vu leur prêt dans le Nord se terminer, sans possibilité de prolonger, comme Thierry Ambrose (Manchester City), Achraf Bencharki (Hilal) et Grejohn Kyei (Reims). Le club a laissé également partir librement Filip Markovic (Slask Wroclaw), et a vendu Yannick Gomis (Guingamp) et Mounir Chouiar (Dijon).

En hiver, seul Benjamin Moukandjo a quitté le club et est parti rejoindre librement Valenciennes après seulement quelque mois.

Le mercato 2019/2020 en attaque a été plus que mouvementé du côté du Pas-de-Calais...

Sotoca, principal artisan de la montée



Sur les 39 buts inscrits par le club cette saison en Ligue 2, 31 l’ont été par les attaquants nordistes. Arrivé lors de l’été 2019, Florian Sotoca s’est révélé être le meilleur buteur sang et or, avec 8 réalisations, en 26 matchs. L’ex-attaquant grenoblois a été la pièce maîtresse de la réussite lensoise, lui qui a délivré aussi 4 passes décisives, ce qui en fait le meilleur passeur (ex-aequo avec Robail, Banza et Haïdara). Sotoca restera aussi celui qui aura fait monter Lens en Ligue 1, avec son pénalty inscrit lors de la dernière journée de Ligue 2, contre Orléans (1-0).

Un mercato plus que bénéfique



Les recrues artésiennes ont su être à la hauteur, comme Robail, qui cumule 7 buts et 4 passes décisives, et qui s’est montré décisif sur son côté gauche.



Autre recrue, Tony Mauricio s’est aussi distingué durant cette saison, avec 4 buts et 3 passes décisives. L’apport de ce nouveau trio offensif a fait le plus grand bien du Racing, qui a su directement compté sur ces trois joueurs, dans le 3-4-3 si cher à Philippe Montanier.



Arrivé au mercato d’hiver, Corentin Jean n’a pas attendu la fin de la saison prématurée pour se montrer. Débutant son aventure lensoise sur le banc, le toulousain prêté a fait trembler les filets dès son deuxième match. Par la suite, le joueur de 24 ans s’est trouvé une place de titulaire et en a profité pour inscrire deux autres buts pour le RCL.



Si les recrues ont su bien s’intégrer, les futurs partants ont eux, su montré une belle dernière image de leurs talents. Parti au début du mois de septembre du côté de Dijon, Mounir Chouiar laisse derrière lui 2 buts et une passe décisive dans l’exercice de 2019-2020 de Ligue 2, le tout en 4 petites rencontres.

Futurs partants également, Yannick Gomis et Benjamin Mounkandjo n’ont pas su faire trembler les filets, eux qui ont joué respectivement 2 et 3 rencontres sous les couleurs sang et or.

Super-sub deviendra grand



Campant le rôle du “super-sub”, notamment grâce à ses performances lors des barrages de la saison précédente, Simon Banza a brillé lors de cette saison, lui qui est entré en jeu lors de 12 rencontres, sur les 24 où il figure sur la fiche de match. Le natif de Creil possède notamment le même bilan que son coéquipier Robail, avec 7 buts inscrits, pour 4 passes décisives. Pour sûr, l’avant-centre n’est qu’au début de son aventure lensoise, qui devrait se dérouler de bien belle manière, s'il confirme et affiche le même état d'esprit en L1.



Autre jeune pousse du Racing, Charles Boli s’est plus montré sous les couleurs lensoise. Ayant participé à 10 rencontres, le joueur de 21 ans n’a pas ouvert son compteur but, mais a seulement delivré une passe décisive, à Clément Michelin, lors de la victoire lensoise contre le Paris FC, lors de la 9è journée (2-1).

Pour la suite ?



Déjà très actif sur le mercato, les Sang et Or ont su déjà prolonger Corentin Jean, qui a vu son option d’achat d’1M€ se lever. L’ailier droit signe donc pour 3 ans. Lens semble également cibler plusieurs joueurs offensifs tel Gaël Kakuta (Amiens SC), Adrian Grbic (Clermont) ou encore Max-Alain Gradel (Toulouse). Le club chercherait un attaquant taillé véritablement pour la Ligue 1. Niveau départ, rien n’est vraiment en pourparlers. Aucun attaquant n’est en fin de contrat. Néanmoins, si le club vient à recruter un joueur offensif, nul doute d’un lensois risquerait d’être sacrifié au profit de la ou des recrue(s).