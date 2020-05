Saison 2019-2020: Le bilan des milieux de terrain

La montée désormais acquise malgré les circonstances, et surtout la fin de la saison 2019/2020 décrétée, il est temps de nous pencher sur le bilan de l'effectif du RC Lens, ligne par ligne.

Aujourd'hui, les milieux de terrain.

Au sortir de la saison 2018-2019, terminée en barrages contre Dijon, le milieu de terrain lensois avait globalement donné satisfaction. Quelques retouches allaient nénamoins être nécessaires d'autant que Jean-Ricner Bellegarde, Souleymane Diarra et enfin El-Hadji Ba allaient quitter le club durant l'été.

Les renforts s'appellent alors Tony Mauricio, Manuel Perez (première recrue du mercato), et Yannick Cahuzac, qui fût jusqu'à l'arrivée de Gaëtan Robail le "coup" de cette période de transferts.

S'appuyant tout d'abord sur un duo Perez-Gillet, avec Tony Mauricio préféré à Walid Mesloub, Philippe Montanier allait ensuite revoir ses plans avec son passage au 3-4-3.

Depuis septembre et le retour de Yannick Cahuzac, c'est le duo de vétérans qu'il constitue avec Guillaume Gillet qui allait devenir la clef de voûte du dispositif lensois.



Impériaux au milieu de terrain, c'est surtout Cheick Doucouré que l'on a regretté ne plus voir assez souvent sur la pelouse. Las, le jeune malien allait finalement descendre d'un cran et profiter de temps de jeu en défense centrale. Manuel Perez lui, s'est inscrit en tant que numéro 4 dans cette hiérarchie, alors que Walid Mesloub, définitivement barré par Tony Mauricio, allait quitter le club en janvier pour le Golfe.

Dans le rôle de pistons difficilement qualifiable de milieu de terrain, ce sont Massadio Haïdara et Clément Michelin qui ont tiré leur épingle du jeu (voir notre bilan des défenseurs) en appuyant sur leurs côtés respectifs.

La surprise elle, s'appelle Charles Boli, utilisé à une dizaine de reprises en Ligue 2 cette saison, du piston au poste d'ailier gauche.



Si G. Gillet et Y. Cahuzac ont largement donné satisfaction, on attendra encore plus de Cheick Doucouré la saison prochaine. Son duo à venir avec le corse sera décisif pour la course au maintien. Une pression probablement nouvelle pour le jeune milieu, qui dispose tout de même déjà d'une certaine expérience acquise avec la sélection malienne. Avec le capitaine belge ayant désormais quitté le club, une recrue (Kévin N'Doram ?) viendra compléter ce duo pour protéger la défense artésienne.

Enfin, Tony Mauricio aura alterné chaux et froid durant la saison. Faute à un positionnement qu'il préfère axial mais qu'il ne pouvait plus occupper dans un dispositif en 3-4-3. Sa prestation face au Paris FC, une semaine avant la fin prématurée du championnat et sous la direction de Franck Haise, aura rappelé qu'il fût un grand artisan du renouveau offsenif lensois.

Il devra néanmoins regagner sa place de titulaire en Ligue 1, alors que Gaël Kakuta (ou une autre recrue en cas d'échec des négociations), viendra pour le concurrencer. Un poste clef pour les ambitions lensoises en L1.





