La sÃ©rie sur le RC Lens diffusÃ©e les 24 et 25 juin sur la chaine L'Equipe!

"Lens, de sang et d’or", la docu-série consacrée au Racing club de Lens sera diffusée sur la chaîne L'Equipe les mercredi et jeudi 24 et 25 juin à 20h50. Deux épisodes d'environ 40 minutes seront diffusés lors de ces deux soirées spéciales.

Annoncé par le club aujourd'hui, ce calendrier peut paraitre surprenant. Il n'empêche que ce rendez-vous reviendra sur la saison victorieuse du club dans ce qui est la première série du genre en France.