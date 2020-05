Saison 2019-2020: Le bilan des dÃ©fenseurs

La montée désormais acquise malgré les circonstances, et surtout la fin de la saison 2019/2020 décrétée, il est temps de nous pencher sur le bilan de l'effectif du RC Lens, ligne par ligne. Aujourd'hui, les défenseurs.

Philippe Montanier n'aura pas été aidé par le mercato estival version 2019 au niveau de sa ligne défensive.

Jean-Kévin Duverne et Mehdi Tahrat, artisans d'une défense imperméable la saison précédente, quittent le racing alors qu'il n'était pas dans les plans de la cellule de recrutement de les remplacer. A cela s'ajoute le départ de Fabien Centonze, qui lui a néanmoins été l'objet d'une belle plu-value pour le RCL, en plus d'un deal intervenant tôt dans la pré-saison.



Au chapitre des arrivées, c'est surtout Jonathan Gradit qui aura longtemps fait l'actualité du mercato. Zackaria Diallo lui, arrivait de Montréal dans un relatif anonymat. Utilisé rapidement alors que Seïf Tka rompait son contrat à l'amiable, et que Cory Sène intégrait l'équipe réserve pour laquelle il était destiné, il n'allait pas mettre bien longtemps avant de démontrer une certaine nonchalance sur le terrain.



Finalement, le coach Montanier allait, au grès des blessures, reformer sa défense une fois le 3-4-3 validé, avec une arrière-garde "type" composée de Massadio Haïdara, Aleksandar Radonvanovic, Steven Fortès, Zackaria Diallo, et Clément Michelin...

A droite

Fabien Centonze parti après un an en Artois, c'est Clément Michelin qui arrive libre à Lens, en provenance de Toulouse. Après un départ timide, le montalbanais voit arriver Cheick Traoré comme concurrent à son poste.

S'en suivra une très belle saison de la part de C. Michelin. Pas avare d'efforts sur le plan offensif, il a néanmoins été pris un peu trop souvent sur le plan défensif. Reste qu'il n'a jamais démérité dans le 3-4-3 instauré par P. Montanier. Au point d'être peut-être, la meilleure recrue de la saison pour le RC Lens.

A gauche

Un peu mis à l'écart en début de saison, Massadio Haïdara a vite retrouvé sa place de titulaire. On notera par séquences une amélioration de son apport offensif, mais c'est définitivement un arrière latéral "vieille école" qui a peu provoqué côté gauche.

Le mois d'août aura vu un Arial Mendy beaucoup plus performant offensivement effectuer quelques bons centres pour le super-sub Simon Banza. Avec un Vitor Costa perdu sur le terrain, peu de supporters auront compris pourquoi le club a cédé le sénégalais en prêt.

Enfin, rappelons une fois encore que Charles Boli fût utilisé dans le rôle de piston gauche à une petite poignée de reprises.

En charnière

A deux ou à trois, ce fût certainement la zone d'ombre de la saison dans l'effectif du racing.



Jonathan Gradit, plein de promesses, n'a pas été épargné par les blessures, et ne s'est jamais vraiment imposé durablement malgré des qualités certaines dans la relance. Il devrait être en revanche l'élément central de la défense lensoise l'année prochaine en Ligue 1.

Steven Fortès lui, ne s'est jamais remis de son choc avec Jérémy Vachoux lors des barrages en juin 2019. Le capitaine a conservé la confiance de ses coachs toute la saison, mais n'a été que l'ombre de lui-même, loin de son niveau de 2018-2019.

Aleksandar Radovanovic est revenu de blessure avec la même envie qu'on lui connaissait. Le serbe aura même inscrit deux buts en championnat. Malgré cela, son avenir semble incertain au club. On lui reconnaitra également une certaine fragilité physique, souvent touché en match et au sol.

Zackaria Diallo aura lui alterné le chaud et le froid. Capable de s'imposer physiquement et d'être l'auteur de bons matchs, il aura également fait souvent preuve d'une grande nonchalance et d'erreurs techniques. Difficile de l'imaginer, à 33 ans, dans un rôle en Ligue 1...



Cheick Doucouré enfin, milieu défensif de formation, aura également eu l'occasion de se montrer à l'aise dans cette charnière centrale, grâce à sa polyvalence. Espèrons que le malien puisse croquer à pleine dents la L1 sous le maillot sang et or, lui qui constitue certainement le plus grand espoir de l'effectif lensois à l'heure actuelle.

En route pour la Ligue 1 ?

Avec une chanière à reconstruire en priorité pour la Ligue 1, probablement autour de Jonathan Gradit, les dirigeants lensois devront trouver rapidement un défenseur central de bon niveau pour améliorer l'équipe en vue du maintien.

L'avenir de S. Fortès, Z. Diallo, et A. Radovanovic semble être incertain. Difficile cependant de les imaginer tous partir.



Jonathan Clauss va arriver pour dynamiser un côté droit qui devrait voir Cheick Traoré également quitter le club, si idéalement, Clauss et Michelin font preuve d'émulation et profitent d'une saine concurrence mutuelle.

Enfin, Massadio Haïdara devrait rester une nouvelle fois une valeur sûre sur le côté gauche, même si la question de son concurrent reste ouverte; Arial Mendy reviendra probablement au club faute de compétitivité du côté d'Orléans, qui dispose d'une option d'achat. L'espoir de la Gailette et néo-professionnel Ismaël Boura lui, pas encore lancé une seule fois avec l'équipe première, aura fort à prouver durant l'inter-saison pour prétendre pouvoir assurer un rôle de doublure en L1.

