Saison 2019-2020: Le bilan des gardiens de but

La montée désormais acquise, et surtout la fin de la saison 2019/2020 décrétée, il est temps de nous pencher sur le bilan de l'effectif du RC Lens, ligne par ligne. Aujourd'hui, les gardiens de but.

Jean-Louis Leca, titulaire indiscutable et déjà auteur d'une excellente première saison sous le maillot sang et or, a remis ça cette année.

Avec une exception néanmoins: Suspendu suite à son expulsion face à Troyes en play-off la saison précédente, le capitaine n'aura pas commis ce genre d'erreur cette fois-ci (ou, dirons certains, n'en aura pas eu l'occasion!), commencée de ce fait pour lui à la seconde journée de Ligue 2.

Au cours de ses 27 matchs de championnat, il aura tout de même encaissé 23 buts, pour 14 clean-sheets, avec des arrêts importants dans les moments faibles de son équipe (jusqu'au fatidique match retour contre Orléans) et enfin un comportement encore plus impliqué dans le vestiaire et la vie du club.

Avec un an de contrat restant, Jean-Louis Leca retrouvera la Ligue 1 dans le rôle de titulaire, 3 ans après l'avoir quittée avec Bastia.

Coach et artisan principal de la montée -ne l'oublions pas si facilement-, Philippe Montanier avait dès le début de la saison mis en place un système intelligent et audacieux concernant ses gardiens numéro 2 "bis".



Thomas Vincensini est arrivé au racing pour un rôle de sparring-partner pour son ami Jean-Louis Leca, et doit encore à se jour faire face à des réactions dubitatives. Force est de constater néanmoins que son attitude et son apport au groupe n'ont jamais été négatifs.

Après une première journée de championnat au Mans (victoire 2-1), T. Vincensini a effectué une rotation parfaite avec Didier Desprez (2 matchs chacun sur le banc avant de laisser leur place et de réaliser un match avec la National 2).

Il a également disputé la Coupe de France, avec à la clef une victoire contre Boulogne, et une piètre élimination collective contre Dieppe.



Malgré cela, il pourrait se voir proposer une prolongation de contrat de deux ans, la direction sportive actuelle semblant ne vouloir prendre aucun risque dans la gestion de ses gardiens de buts, et anticipant un prêt de Didier... Desprez. Le recrutement d'un véritable numéro deux capable de tenir le rang en Ligue 1 en cas d'indisponibilité de Jean-Louis Leca est également dans les tuyaux.

Didier Desprez revenait d'un prêt réussi à Drancy en National 1, avec l'ambition d'être un véritable numéro 2. Apprécié des supporters, il aura eu moins de temps de jeu que prévu, avec 3 apparitions en Coupe de la Ligue -victoires contre Troyes et Clermont, défaite à Nîmes-. La montée en Ligue 1 est un paramètre important cette année dans la gestion de la carrière de l'international français (U20) :

En effet, on peut estimer qu'il a désormais besoin de réaliser une saison pleine avant de revenir une nouvelle fois dans un rôle de doublure. Une situation toujours très complexe tant les cages à garder sont rares. On lui souhaite de trouver son bonheur en Ligue 2, ou dans un championnat proche où il pourra s'épanouir.

Notons finalement que Valentin Belon, parti en prêt chercher du temps de jeu à Laval, reviendra de prêt pour sa dernière année de contrat au racing.

Que de chemin parcouru: En 2014/2015, il effectuait 6 matchs de Ligue 1 dans une saison cataclysmique où il était la doublure de Rudy Riou. Il ne devrait pas être retenu en cas d'opportunité.