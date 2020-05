Joseph Oughourlian : Â« On a un plan Ligue 1 Â»

Pour Ouest-France, Joseph Oughourlian revient sur la montée en Ligue 1 acquise cette semaine. Il dresse un rapide bilan des quatre années passées au club, et confirme que, conformément à ce qui avait été adressé à la DNCG, le travail en mode "Ligue 1" est déjà commencé depui plusieurs mois.

J. O. : "C’est l’aboutissement de quatre ans de travail. Après deux années d’observation, on a décidé de reprendre la tête du club en direct. On a alors procédé à de nombreux changements dans les services, dans le management, sur le plan sportif. Une vraie révolution. (...)

C’est sur le terrain que ça se gagne les remontées. Pour cela, il fallait changer des choses à Lens, on a beaucoup travaillé. Arnaud Pouille, notre directeur général, a fait un travail remarquable. Il a remis le club sur une base de coûts tenables. Ça a été un travail pénible qui a mis un certain temps. Mais aujourd’hui je suis soulagé pour tous les collaborateurs, tous gens qui se sont investis, tous ces supporteurs qui n’ont jamais arrêté de chanter."



"On a un plan Ligue 1 sur lequel on travaille depuis trois mois dans la plus grande discrétion. On est dans les starting-blocks. Je viens de procéder à une augmentation de capital de 20 millions, pour effacer les dettes. Je remets au pot pour montrer que les investisseurs sont là. Tout est préparé depuis longtemps."

Enfin, au delà de la santé et de la structuration financière du club, le président reconfirme ce qui sera l'un des axes de la stratégie de club mise en place : Le centre de formation de la Gaillette.

"Notre projet est centré sur la jeunesse. Notre centre de formation, d’où sont sortis Varane, Thorgan Hazard, Benjamin Bourigeaud, doit redevenir le pôle d’excellence qu’il a été."



On peut comprendre ainsi que l'un des vecteurs d'investissement qui sera consenti se fera vers la formation, avec probablement certains prêts de jeunes joueurs qui devront retourner s'aguerrir en Ligue 2, mais aussi le blocage d'éventuels transferts de talents tel que Cheick Doucouré ou Simon Banza.





