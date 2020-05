MontÃ©e en Ligue 1: Les rÃ©actions de Joseph Oughourlian, Gervais Martel et Arnaud Pouille

La montée annoncée en Ligue 1 hier a suscitée logiquement des réactions chez tout les dirigeants du RC Lens, présents ou passés.

Joseph Oughourlian a choisi le site officiel du club pour un communiqué maitrisé que l'on devine également préparé depuis quelque temps.

J. O. : « Dans un moment complexe, et au bout d’une saison que nous aurions tous aimé complète, je ne peux que me réjouir de la décision de laLFP, qui dans ses décisions relatives aux modalités de fin de la saison 2019-2020 a prononcé la montée en Ligue 1 Conforama du Racing Club de Lens. Ce sont des actes sages et justes selon moi. (...)

Merci à tous ceux qui ces dernières années ont été les artisans de la structuration du club en un outil professionnel, éthique et exigeant autour d’Arnaud Pouille. Si des joueurs peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes, c’est qu’une organisation leur permet de ne penser qu’à être performants. (...)

Enfin, car ce sont eux qui nous permettent d’avoir plus de points que d’autres et marquent ce but de plus qui permet de gagner, merci à tous ceux qui ont porté le maillot sang et or. (...)

Ce qui nous attend est exigeant. Nous ferons tout pour être à la hauteur de ce défi exaltant. Nous nous sommes battus pour cela, donc nous serons humbles mais déterminés à tenir notre rang. »



On devine l'actionnaire et président du racing très satisfait de cette montée, qui vient valider concrètement la stratégie qui a été mise en place depuis maintenant plus de deux saisons. On sent également que le RC Lens n'est qu'au début des ambitions de J. Oughourlian, avec une nouvelle période qui visera probablement à stabiliser solidement le club en Ligue 1 au cours des prochaines années.

Du côté de Gervais Martel, c'est un sentiment de joie et de soulagement qui domine. L'ancien président attendait plus que quiquonque une remontée du club sur des bases solides (ce qui n'avait pas été le cas en 2014) et insiste sur le caractère légitime de cette accession.



G. M. : "C’est une formidable nouvelle pour Lens et la région, mais je ne suis pas vraiment surpris. Cette montée était acquise depuis un moment et elle n’est pas imméritée pour Lens, loin de là. (...)

On s’en fout que ce soit de manière administrative. En 1991, quand on perd le barrage face à Toulouse (0-4, 1-0), on monte tout de même. Cette année-là, Brest, Bordeaux et Nice ont été relégués administrativement et nous avons pu monter. On n’a pas craché dessus, là c’est pareil. (...)

Joseph fait un énorme travail. S’il n’était pas là, jamais Lens ne serait remonté au plus haut niveau français. Il a repris le flambeau alors que nous sortions d’une mauvaise passe avec Hafiz Mammadov. (...)

Mais encore une fois, le plus dur est fait. Lens est sur une autoroute, il faut y rester."

Enfin, le directeur général Arnaud Pouille, semble lui toujours concentré et dans son rôle d'éxécutif au quotidien.

A. P. : "Mais cette montée, c’est une étape. Et on va continuer maintenant. Nos ambitions, on va en discuter, les présenter avant tout au groupe, aux salariés. On en a beaucoup discuté avec Joseph mais ça viendra en temps et en heure."



En fonction de la rapidité du déconfinement (qui ne prends pas le chemin d'un retour à la normale rapide dans les Hauts-de-France), on en saura plus sur les objectifs pour la prochaine saison, courant juin. Pour le moment, seule la question de l'entraineur Franck Haise et le budget "Ligue 1" prévu pour la DNCG devraient consituter l'actualité interne du club en ce mois de mai.

Sources: SoFoot, RCLens.fr, La VDN.