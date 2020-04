Indiscrétions de L'Equipe en provenance de la réunion de la LFP de ce midi qui devait avant tout acter la fin de la saison. Les membres réunis de la LFP ne s'opposeront pas et se rangent donc à l'avis déjà connu de la Fédération Française de Football, à savoir un classement figé selon les matchs déjà joués, assorti de deux montées et deux descentes pour la Ligue 1 et la Ligue 2.

Le RC Lens, deuxième de Ligue 2, est plus que jamais très proche d'officiellement retrouver l'élite!

Source : L'Equipe.