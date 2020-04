NoÃ«l Le GraÃ«t: Â« Il devrait y avoir 2 montÃ©es Â»

Le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët a réagit tard mardi soir aux annonces du gouvernement. Pour lui, le scénario qui va être appliqué est clair et déjà entériné dans les textes de la FFF:

- La saison 2019-2020 est officiellement arrêtée;

- Deux montées et deux descentes en Ligue 2 puisque les barrages ne seront pas joués;

- Le classement à la dernière journée complètement jouée fait foi.



Il précise également que si la LFP doit se réunir, ultimement, c'est la FFF qui donne les orientations.

N. LG. : "Je suis pour l’application des règlements. Il devrait donc y avoir 2 montées de National en D2, la D2 devrait avoir deux descentes et deux montées et donc deux descentes de Ligue 1 car je ne vois pas comment on pourrait faire des barrages."

- "Il y aura sûrement des discussions à la Ligue puis un Comex de la fédé. C’est la fédération qui décide en dernier ressort."



Presque sans détour, il confirme la montée de Lorient, et donc de Lens. Le président de la fédération se mouillant personnellement à travers cette interview donnée au Télégramme, on peut penser que l'exercice de communication visant à "faire passer la pillule" aux réfactaires (Amiens, Lyon...) a commencé. Plus que jamais, le racing est proche de la Ligue 1 !

Source : https://www.letelegramme.fr/football/football-noel-le-graet-ligue-1-et-ligue-2-definitivement-arretees-exclusif-28-04-2020-12545259.php