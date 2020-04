DÃ©couvrez L'OpÃ©ra du Peuple, un livre dÃ©diÃ© aux supporters sang et or

A l'occasion de la sortie du livre L'Opéra du Peuple, nous avons rencontré son auteur, Alexandre Taillez. Ce passioné du RC Lens nous parle un peu plus de son ouvrage préfacé par Guillaume Warmuz, dans lequel il revient sur histoires, péripéties ou anecdotes de supporter, et que vous pouvez d'ors-et-déjà précommander.

MiL : Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il-vous-plaît ainsi que vos activités en rapport avec le RC Lens?

A. T. : Je m’appelle Alexandre et j’ai 29 ans. J’ai repris le flambeau laissé par mon grand-père et suis devenu supporter lensois durant mon enfance.

Membre des Red Tigers pendant une dizaine d’années, je gère depuis 2011 les comptes « RCL Vidéos Archives » sur YouTube, Dailymotion, Facebook et Twitter, qui me permettent de retracer l’histoire du club avec des résumés, des mix mais aussi des matchs en intégralité. Vous avez sûrement déjà vu certaines de mes vidéos puisque j’en ai déjà diffusé plusieurs centaines et qu’elles ont déjà été reprises par le RC Lens, La Voix du Nord et d’autres médias.

J’avais aussi évoqué cette activité sur vos forums, je suis peu actif mais je consulte en effet Made In Lens depuis toujours, j’étais même un fidèle de vos prédécesseurs de Planète Lens ! J’avais lancé cela en 2011, il y a donc déjà 9 ans, afin de consoler les supporters – moi compris - après notre deuxième relégation en trois ans. Je n’imaginais pas ce qui nous attendait encore…

MiL : Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre?

A. T. : L’amour du foot et plus particulièrement du Racing m’ont permis de faire de nombreuses rencontres et de m’enrichir culturellement. Je souhaitais donc raconter cela en tordant le cou aux idées reçues disant que les amateurs de ballon rond sont des imbéciles sans valeur. J’aime écrire depuis mon plus jeune âge donc l’idée du livre m’est venue naturellement.

MiL : Pouvez-vous nous parler un peu du contenu de ce livre?

A. T. : A travers des déplacements et des matchs vécus entre 2002 et 2019, j’explique toutes les situations auxquelles un supporter peut être confronté. Voyages, joies, déceptions, erreurs, colères, amour, découvertes, frustrations, héritage historique et familial...Tout y passe ! Il s’agit de mon propre parcours avec ma propre vision des choses, certaines histoires toucheront donc plus certains lecteurs que d’autres, mais je crois que tous les amateurs de football s’y retrouveront, et pas uniquement les lensois !

La cerise sur le gâteau, ou plutôt la pépite d’or, est que j’ai obtenu une préface de Guillaume Warmuz. Je l’ai contacté par mail et il m’a répondu rapidement et favorablement, avec la très grande gentillesse qui le caractérise. C’est une grande joie pour moi, c’est même très émouvant.

MiL : Une question plus ancrée dans l'actuélité maintenant; Avez-vous une analyse sur le RC Lens d'aujourd'hui?

A. T. : Pourvu qu’on remonte enfin… et qu’on se stabilise en Ligue 1 ! J’imagine que tous les lecteurs de Made In Lens connaissent parfaitement les péripéties de ces douze dernières années – et on pourrait même remonter à la terrible fin de saison 2006/2007 – et je n’ai qu’une envie, que ce cauchemar se termine.

Je suis forcément un peu traumatisé par nos nombreux échecs mais je crois que nous avons enfin trouvé un homme sérieux en la personne de Joseph Oughourlian, à la fois passionné, réaliste et économiquement solide.

Pour être honnête, je ne cracherais pas sur un petit coup de pouce du destin avec l’arrêt définitif de la saison actuelle et une montée dans la foulée. Après tout, nous sommes déjà montés « dans les coulisses » en 1991, ce qui compte sera notre manière d’aborder la Ligue 1, pas celle dont nous sommes montés. Leader à la trêve et 2ème après 28 journées, ce n’est pas anodin qui plus est !

MiL : Enfin, un dernier mot pour vos futurs lecteurs?

A. T. : L’autoédition est un exercice long et difficile qui oblige à toucher à de nombreux domaines. Rédaction, relecture, contacts en tous genres, maquette, couverture, prévente, promotion, livraisons… Je suis au four et au moulin mais tout cela serait vain sans le soutien de certains amis, qui ont commandé mon livre malgré le confinement, et de sites comme le vôtre qui m’offrent l’occasion de présenter mon travail. Je vous en suis très reconnaissant !

Vous pouvez commander ou offrir le livre "L'Opéra du Peuple" d'Alexandre Taillez en suivant ce lien sur eBay.



Retrouvez également le site du livre L'Opéra du Peuple ainsi que les comptes Facebook et Twitter de l'auteur.