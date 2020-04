Point de situation: Une reprise au 17 juin toujours possible, mais des scÃ©narios trÃ¨s favorables au RC Lens se dessinent

La situation n'a toujours rien de définitif en ce qui concerne la reprise, ou non, des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 en France. Cependant, comme cela avait été prévu, plusieurs réunions à l'UEFA et à la LFP permettent désormais d'y voir légérement plus clair. Parmis les options explorées, deux choses semblent désormais arrêtées: Une reprise au 17 juin si "les conditions sanitaires le permettent"; En cas de non-reprise, la saison blanche est exclue, et les scénarios seraient tous favorables au RC Lens, avec une montée en Ligue 1 à la clef.

L'UEFA accepte que l'arrêt des championnats soit décrété par les ligues, mais refuse une saison blanche



C'était l'une des premières décisions attendues. La Belgique avait pris les devants, en annulant sa fin de saison et décrétant le Club Bruges champion, mais s'était vu fin mars opposé une fin de non recevoir de la part de l'UEFA. Cette semaine, l'instance européenne revient en arrière et admet la possibilité d'arrêter la saison.



De plus, on connait également les directives pour les qualifications en coupes d'Europe: L'UEFA souhaite que ce soit le classement établi lorsque celui-ci s'est arrêté qui soit pris en compte pour fixer les qualifiés.

Une jurisprudence qui vaudra donc en toute logique aussi pour les accessions. Exit donc le spectre de la saison blanche défendue en France par l'OL, Toulouse, ou encore pendant un temps le LOSC.

La LFP prends acte et travaille ses scénarios



Dans la foulée, la LFP a repris le travail sur ses scénarios. Si la reprise du 17 juin est toujours officiellement privilégiée, les travaux se sont précisés sur le scénario d'une fin de saison anticipée.

Sur le modèle de la FFF, deux montées et deux descentes seraient conservées (les barragistes restant dans leurs divisions respectives si les barrages n'ont pas lieu). Ces options seraient également valables si le championnat reprends partiellement entre le 17 juin et lle 2 août.

Pour déterminer le classement, trois options sont donc envisagées:

1 - Le classement à la fin de la phase aller; Le RC Lens était champion d'automne...

2 - Arrêt à la dernière journée disputée; Le RC Lens, deuxième après 28 journées, serait également promu en Ligue 1...

3 - Enfin, une option plus mathématique. En Ligue 1, Strasbourg-PSG n'a pû se jouer. On effectuerait donc une moyenne de points au prorata, qui ne changerait rien en Ligue 2, avec un racing 2ème et donc promu. Il est cependant à noter que si Lens-Orléans se s'était pas joué du tout, Ajaccio serait promu à la place des lensois! Un huis-clos certainement capital...

La reprise toujours privilégiée, mais face à de nombreux éccueils



Officiellement, une reprise au 17 juin est toujours préférée du côté de la LFP.. et de ses diffuseurs. Mais les conditions sanitaires inquiètent et le calendrier condensé pose de nombreux problèmes.



Le calendrier proposé reste cohérent mais demande de jouer tout les 3 jours... Un risque certain pour les joueurs et le spectacle proposé après 3 mois d'arrêt de compétition. Et si le calendrier était allégé, pourquoi reprendre pour jouer moins d'une poignée de matchs sur les 10 restants, et retarder le commencement de la saison prochaine?



Les décisions gouvernementales sont également scrutées. Dernièrement, le déconfinement région par région a largement été évoqué.

Quid alors du football? Souhaite-t'on encore faire passer les footballeurs pour des nantis évoluant au dessus des lois, en les laissant voyager pour jouer dans des stades à huis-clos aux quatre coins de la France?

Les joueurs eux, via l'UNFP, ne semblent pas avoir envie de s'engouffrer dans cette voie. D'une manière générale, les sportifs et leur encadrants souhaitent se projeter sur une préparation sereine de la saison prochaine.

En résumé, la situation semble légérement se décanter. En ce qui concerne le racing, une chose semble désormais certaine: L'arrêt de la saison dès aujourd'hui signifierait une montée en Ligue 1, même si celle-ci se jouait à 22, option presque plus d'actualité.



En revanche, les instance planchent toujours sur la reprise mi-juin. Un scénario loin d'être acquis. Préparation physique, contrat des joueurs, enjeux financiers, conditions sanitaires, et matchs nécéssairement à huis-clos...

Le mois qui s'annonce sera décisif, mais à l'heure d'aujourd'hui, il reste beaucoup d'incertitudes et de débats en cours.