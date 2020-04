Joseph Oughourlian va injecter 20 millions d'euros dans le club

Dans le contexte actuel, et les incertitudes qu'il soulève déjà sur le long terme, c'est une annonce forte que prépare le président et propriétaire du Racing Club de Lens: L'injection planifiée sur deux ans de 20 millions d'euros.

Il s'agit là d'une mesure stratégique qui permettra au club d'effacer toutes ses dettes actuelles et celles, structurelles, de la saison prochaine. Cela permet d'ors-et-déjà au club d'envisager sereinement l'avenir, et de pouvoir souscrire plus facilement à des emprunts bancaires en cas de besoin, en plus des aides prévues par l'Etat. On pourra reconnaitre dans cette annonce l'expertise en matière de finance de J. Oughourlian, mais aussi sa promptitude à prendre ce genre de décision stratégique -comme ce fût le cas dernièrement avec l'éviction surprise de Philippe Montanier-.

Quoiqu'il en soit, le RC Lens semble dans une situation financière stable et inédite pour le club depuis qu'il évolue en Ligue 2.

Source: La Voix du Nord.