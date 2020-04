2200 euros de don de l’association Made In Lens aux hôpitaux et soignants du secteur de Lens et au Noël des Enfants des Red Tigers

Alors que nous sommes tous concernés par l’épidémie de Covid-19 ces dernières semaines, le personnel soignant des hôpitaux de Lens et de ses environs est plus que jamais mobilisé, en première ligne face au virus, ne négligeant pas leurs efforts et ne comptant pas leurs heures dans ces moments difficiles. Des initiatives se sont multipliées pour leur apporter du réconfort et l’association Made In Lens a souhaité soutenir celle des Red Tigers et de la Fédération Lens United avec un don d’un montant de 1000 euros.

En parallèle, l’équipe de l’association a également décidé d’un don de 1200 euros au profit de l’opération « Noël des Enfants » menée chaque année par les Red Tigers à l’approche des fêtes de Noël et à destination des enfants hospitalisés à l’hôpital de Lens.

Pourquoi ces dons ? Parce que l’association Made In Lens va prochainement être dissoute et que nous souhaitions utiliser l’argent présent sur le compte bancaire à des fins caritatives et solidaires, ces valeurs étant profondément ancrées dans l’ADN de l’association depuis sa fondation en décembre 2006.

L’association Made In Lens bientôt dissoute, mais le site et le forum restent actifs

Si l’association sera prochainement dissoute, le site MadeInLens.com et le forum restent toutefois bien actifs : depuis septembre 2019, ils ont été vendus par l’association Made In Lens à un des membres du forum qui en a repris la gestion.

Pourquoi cette vente ? Après 13 ans de gestion bénévole, nous étions arrivés au bout de l’aventure. Nombre des rédacteurs de l’équipe ne pouvaient plus s’investir pour des raisons professionnelles, personnelles. Nous pouvions simplement tout fermer, mais avons préféré vendre le site, le forum et le nom de domaine pour un montant assez symbolique, mais qui permettait de continuer l’activité, de faire perdurer ce que nous avions construit au fil de ces 13 années.

L’association Made In Lens, 13 années d’une superbe aventure humaine

Créée fin 2006, l’association Made In Lens va bientôt mettre fin à ses activités mais je vous rassure tout de suite : le site et le forum perdurent.

Ecrire ces quelques lignes s’avère assez difficile. Il y a presque 13 ans, je faisais partie des membres fondateurs du site et de l’association. Jamais je n’aurais pensé que nous aurions autant de succès, même 13 ans après.

Nous avons démarré de rien ou presque et, portés par de nombreux rédacteurs au fil des années, tous bénévoles et animés par cette passion du RC Lens qui nous habitent, MadeInLens a pu rivaliser (voire dépasser) avec des médias professionnels, tant par la qualité des publications que par la quantité, mais aussi par les contenus que nous avons pu proposer à nos lecteurs (live radio depuis le stade Bollaert-Delelis, podcasts, interviews exclusives…). Nous avons toujours composé avec nos moyens associatifs (qui nous ont parfois freinés), mais les apports de chacun au fil des années ont enrichi le site et l’association. Et nos audiences en constante augmentation – malgré les résultats du club lensois – ont constitué notre meilleure motivation.

L’année dernière, l’équipe du site s’était restreinte : Nicolas P. pouponne son petit Manuel, Cyrille a sa petite Romane, Luc a dû se retirer pour des raisons professionnelles, plusieurs rédacteurs ne pouvaient s’investir davantage en plus de leur travail et de leur famille. Dans mon cas (ce n’est pas dans mes habitudes, vu que la mise en avant personnelle n’a jamais été mon objectif, mais je vais utiliser du « je » dans la suite de ce texte), je m’étais mis en retrait à l’été 2018 à la naissance de mon petit Raphaël et j’avais repris la rédaction au printemps 2019, en attendant que le projet de reprise aboutisse puis en attendant la fin de saison. Mais avec la vie professionnelle et la vie personnelle, il était devenu impossible de tout conjuguer sans devoir faire des sacrifices. J’en ai longtemps fait pour assurer les live, les brèves, passant des milliers et des milliers d’heures à améliorer la technique du site (sans être webmaster de formation), à former de nouveaux rédacteurs, à trouver des financements pour que l’association puisse fonctionner sans souci… Durant des périodes personnelles et professionnelles très sombres (2012-2013 notamment), le site et l’association m’ont maintenu en vie, me donnant une raison de rester, de continuer et de me battre, et cela explique pourquoi aussi je me suis tant investi dedans. L’association et le site sont très souvent passés avant ma vie personnelle mais, depuis sa naissance, chacun des sourires de mon Raphaël vaut plus que tout au monde. Je n’ai qu’un seul regret sur ces années : ne pas être parvenu à développer davantage l’association et le site, pour concrétiser les projets de professionnalisation que nous avons eus à plusieurs reprises.

Avant tout, l’association Made In Lens, c’était une aventure humaine. Durant toutes ces années et notamment les six années où j’ai présidé l’association (2011-2017), c’est avec un grand plaisir que j’ai pu animer l’équipe des rédacteurs et j’ai eu la chance de côtoyer des rédacteurs vraiment sympa, motivées et motivantes, et qui ont su – pour quelques-uns – valoriser leur expérience sur MadeInLens pour trouver du travail par la suite (ça, c’est une grande fierté pour moi).

Merci à tous ceux qui ont contribué à ce site sous forme associative depuis l’origine en fin 2006 ! Merci à Doms (Ah la DomsMobile… et ce point presse à tes côtés à la Gaillette avec Papin, Carrière et Démont…), Denis D., Damien, Arnaud V., Lmarco, Jeff, Morgan, Lolorcl, Christopher, Alex C., Tagota, Eddy, Romain M, Simon C-L, Cyrille, Samuel, Matthieu, David, Iban, Thomas (Pumador), Guillaume, Laurent M., Valaban, Rémi S., Stéphane, Thomas V., Pascal Guislain (je n’oublierai jamais le RC Lens – Wasquehal commenté à tes côtés en tribune de presse de Bollaert, me permettant de réaliser un de mes rêves de gamin), Nicolas Pérez, Nicolas Zatti, Luc…

Merci à toute l’équipe d’En Pleine Lucarne sur RBM 99.6FM, à Fred Peter (qui m’a permis aussi de réaliser un autre rêve en m’invitant en radio), à Thierry Tempez, Yannick Ansart, Lahoucine Essakhi, Simon Cartigny-Lesage, Laurent Mazure, … (J’en oublie certainement quelques-uns et m’en excuse) !

Merci également à ceux qui ont œuvré à la technique du site au fil des années, comme Laurent Bony, Hervé (grâce à qui les soucis techniques des serveurs ont disparu depuis longtemps), Pierre (qui a assuré la maintenance des serveurs durant quelques années) et Stéphane (pour la dernière mise à jour du forum et du serveur du forum).

Et merci à vous tous, chers lecteurs, qui avaient été plus nombreux chaque jour à nous suivre sur le site, le forum et les réseaux sociaux pendant des années ! Sans vous, MadeInLens n’aurait jamais vu le jour et vous avez été la principale source de motivation de notre projet durant ces années ! Merci du fond du cœur !

Thomas Lachambre (membre fondateur du site, président de 2011 à 2017 et président d'honneur depuis 2017) avec le soutien de Nicolas Pérez (président), Nicolas Zatti (secrétaire), Cyrille Dufour (trésorier), Luc Rohaut, Guillaume Delattre