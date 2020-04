Arnaud Pouille nommé à la commission nationale sur l'impact du coronavirus

Le RC Lens sera aux premières loges pour préparer le futur et l'après-coronavirus. Le président de l'AS Nancy-Loraine, Jacques Rousselot, a indiqué qu'Arnaud Pouille avait été nommé représentant des clubs de Ligue 2 auprès de la commission nationale de travail sur l'impact du coronavirus. Ce sont trois commissions nationales qui travailleront dans les domaines sociaux, économiques et sportifs.

Comme à son habitude, le RC Lens reste donc actif et représenté dans les instances nationales, un atout qu'il avait acquis sous la présidence de Gervais Martel principalement.

Source : Foot National.