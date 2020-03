Coronavirus: Quelles scénarios possibles pour le RC Lens et le championnat de Ligue 2?

Alors que la suspension des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 est effective depuis une semaine si l'on inclut les premiers huis-clos, quels sont les scénarios possibles une fois sortis de la crise liée à l'épidémie de coronavirus?

Les premiers échafauds d'un nouveau calendrier devraient être donnés cette semaine par l'UEFA, avec des conséquences domestiques pour la FFF.

Malgré tout, et si les mesures gouvernementales tablent sur une réduction de l'épidémie en France à partir de la deuxième quinzaine d'avril, de nouveaux reports pourraient tout ausis bien encore repousser la date de la reprise, jusqu'à cet été.

Reprise à huis-clos puis fin du championnat en juin

Scénario le plus probable, une reprise du championnat, probablement à huis-clos au minimum au début, entre la deuxième quinzaine d'avril et début mai.

On jouerait donc les 10 derniers matchs dans un contexte sanitaire inédit allant du huis-clos total à des mesures plus inovantes comme réserver l'accès aux derniers matchs aux abonnés, éparpillés dans toutes les tribunes.

Moins de 3 mois après une telle crise, on imagine mal le gouvernement dans l'optique du principe de précaution, remplir de nouveau des stades de plusieurs dizaines de milliers de spectateurs.

Autre question qui arrivera alors à ce moment, quid de l'état physique des joueurs, et de ceux en Ligue 2 qui pourraient être contaminés? Le sprint final devrait une nouvelle fois voir toutes les cartes rabbatues.

Gel à la 28ème journée, Lens virtuellement en Ligue 1

C'est un scénario qui ne manquerait pas de faire grincer certaines dents mais qui pourrait arriver si la crise se prolongeait, ou si certaines décisions du gouvernement y poussaient.

Favorable au RC Lens, qui a reprit la seconde place du classement, cela signifierait aussi que le match de la montée aurait été un Lens-Orléans un lundi soir, à huis-clos!

La principale interrogation concernerait les barragistes: Pure et simple annulation? On pourrait également retrouver une Ligue 1, la saison prochaine, à 22, soit en annulant la descente des actuels relégables.

De quoi faire passer la pillule auprès des clubs de Ligue 1 et s'assurer de la décision du côté du syndicat des clubs.

Gel à la fin de la phase aller, Lens champion et virtuellement en Ligue 1

C'est un scénario similaire à celui décrit ci-dessus, sauf qu'il présente l'avantage d'être plus équitable aux yeux de certains: Tout les clubs se seraient rencontrés une fois, plutôt que de laisser en suspens un quart du championnat.

Il serait encore plus favorable pour le RC Lens, qui avait été sacré champion d'automne en décembre dernier!

Il est néanmoins très peu plausible: A mesure que le temps passe, prendre la décision de figer le championnat à une date aussi éloignée semble improbable.

Dernier cas: La saison blanche, Lens restera en Ligue 2

On prends les mêmes et on recommence, c'est la théorie défendue par... Jean-Michel Aulas.

L'expérimenté président de l'Olympique Lyonnais a souvent par le passé sû défendre les intérêts de son club, mais cette fois-ci, il s'est surtout ridiculisé. Son club, 7ème de Ligue 1, se verrait ainsi confirmer une place en Ligue des Champions, qu'il est loin de pouvoir atteindre pour le moment.

Une attitude narcissique et égoïste qui a eu le don d'ailleurs d'agacer particulièrement Jean-Louis Leca.