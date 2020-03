Coronavirus: Le football européen à l'arrêt, le point après une semaine de crise

L'épidémie de coronavirus a mis cette semaine le football européen à l'arrêt. Une situation inédite qui dépasse les propres problèmes du football et dont les conséquences sont encore largement imprévisibles.

La rédaction de MadeInLens vous propose un résumé des informations à retenir après une semaine de crise.

Décisions mardi soir

L'UEFA se réuni mardi et devrait apporter une feuille de route concernant la suite de la Ligue des Champions, et l'EURO 2021 qui devait se jouer dans plusieurs pays.

Dans la foulée, la FFF devrait communiquer et suivre le calendrier établi par l'instance européenne. A l'heure actuelle, on se dirigerait vers un report d'un an de l'EURO, et une phase finale de la Ligue des Champions en matchs à élimination directe, et non plus en aller-retour.

Ceci permettrait de dégager du temps pour terminer les championnats nationaux.

Des quarantaines et des cas chez les joueurs un peu partout

Du côté du Real de Madrid de Raphaël Varane, le club a été mis en quarantaine depuis plusieurs jours, suite à un cas chez un joueur de basket du club.

En Ligue 2, c'est du côté de Troyes qu'il y a le plus d'inquiètudes, notamment avec la contamination de Suk, l'attaquant sud-coréen, qui avait été pisté par le RC Lens il y a un peu plus de deux ans.

Les décisions pour la suite appartiennent à la FFF

Les décisions pour la suite du déroulement des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 appartiendront à la FFF. Celles-ci n'interviendront qu'avec le temps et pas avant que la situation soit plus lisible.

Jusqu'au 15 avril, aucun match ne devrait être joué, date à laquelle les huis-clos total avaient été décidés.

Après cette date, la situation la plus plausible reste un calendrier condensé pour terminer les championnats, à huis-clos.