Officiel: La Ligue 2 suspendue jusqu'à nouvel ordre en raison du coronavirus

La décision était attendue et est désormais officielle: La LFP suspends jusqu'à nouvel ordre les championnats de Ligue 1 et Ligue 2. Aucun match ne sera plus joué à commencer par Auxerre - Lens qui aurait dû avoir lieu demain à huis-clos.



En l'état actuel, le championnat devrait à terme reprendre, mais la situation très incertaine ne permet d'affirmer quoi que ce soit. Les réflexions par les instances seront menées dans les semaines à venir. Quoiqu'il en soit, le RC Lens, deuxième et champion d'automne en décembre dernier, reste en position idéale si la montée devait se jouer sur le terrain administratif.