Un buzz mondial pour Cyril Jamet après Lens - Orléans

Cyril Jamet, speaker du RC Lens depuis maintenant 3 saisons, a fait le buzz depuis quelques jours dans la sphère footballistique mondiale.

Entre bonne humeur et obligation de protocole, l'animateur avait célébré comme du coutume le but de Florian Sotoca lundi soir... à huis-clos et donc devant 38 000 sièges vides de ses supporters, mais aussi les caméras et micros de Canal +.



Depuis, cette séquence a largement circulée sur les réseaux sociaux et notamment les grands comptes satiriques amateurs de football. D'abord relayée par la RTFB (Belgique), la vidéo a fini par être partagée par une multitude de médias, par exemple le compte twitter Out Of Context Football, qui accumule pas moins de 650 000 abonnés, soit trois fois ceux du compte officiel du RC Lens.



Une manière de garder le sourire dans un contexte mondial inquiètant en raison de l'épidémie de coronavirus, mais aussi de faire parler positivement du RC Lens.

Photo: We Sport France.