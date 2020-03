RC Lens - US Orléans: Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour ce match bizarre et relativement faible des lensois dans un Bollaert-Delelis à huis-clos. Le racing repart avec le plus important, les trois points de la victoire. Ils abordent le sprint final des 10 derniers matchs en seconde position d'une Ligue 2 reserrée.

LECA (7) : Plus en action que contre Paris, il a de nouveau parfaitement rempli son rôle en étant décisif sur les quelque sballons chauds qu'il a eu à négocier.



FORTES (4) : Revient très légérement mieux au fur et à mesure des matchs. Mais on continue de réclamer Gradit.



DIALLO (5) : Peu en lumière mais n'a pas commis d'erreur. Devrait travailler son absence sur corners offensifs pour illuminer ses matchs.



RADOVANOVIC (6) : Comme ses coéquipiers de défense centrale, il a effectué un match très similaire à celui de Paris. Effectue une jolie tête sur corner, facilement captée. Dommage qu'il ne soit pas arrivé lancé.



MICHELIN (6) : N'est pas revenu au meilleur de sa forme après sa suspension contre le PFC. Apparait émoussé, comme d'autres de ses équipiers...



BOLI (7.5) : Une nouvelle fois très actif sur son côté gauche. Partant de plus bas, il a eu du mal à être suffisamment incisif, mais il a pû provoquer de nombreuses fautes... Trop d'ailleurs peut-être pour l'arbitre du match. A failli marquer de la tête, mais le ballon lui a été enlevé au dernier moment par le défenseur orléanais.



CAHUZAC (7) : Le capitaine a une nouvelle fois rempli son rôle plein de malice. On l'a d'ailleurs par moment retrouvé moins investi de son rôle de capitaine.



DOUCOURE (7) : Un bon match du milieu malien mais on aurait peut-être attendu un peu plus de lui offensivement, surtout en prmeière mi-temps devant un bloc orléanais compacte.

Remplacé en fin de match par PEREZ, qui a bien négocié les quelques ballons qu'il a dû ressortir.



MAURICIO (5) : Peu en jambes, on ne l'a vu que par intermitence. Il était loin de ses coéquipiers, lui qui devait apporter du liant entre les lignes lensoises. N'a pas non plus sû se défaire du marquage.

Remplacé par GILLET en fin de match, qui apparait masqué depuis l'éviction de P. Montanier.



JEAN (5) : Titularisé en l'absence conjuguée de Banza (suspendu) et Robail (malade), il n'a pas montré grand-chose, incapable de faire des différences dans ses prises de balles. Nous a habitués à mieux.

Remplacé par KEITA, qui n'a touché quasiment aucun ballon.



SOTOCA (6) : Après son doublé la semaine dernière, il est de nouveau l'homme salvateur, en transformant un pénalty dès le retour des vestiaires. Malheureusement, c'est quasiment le seul point positif de son match. Il a agacé par son absence au pressing, alors qu'il y était très fort en début de saison. Lui aussi serait-il émoussé? En tout cas, sa doublette avec Corentin Jean n'a pas fonctionnée.

Le coach, Franck HAISE (6) : Sept jours de plus de travail, Robail absent de dernière minute, et une première dans un Bollaert vide. Pas idéal pour Franck Haise, qui rêvait de mieux.

Il repart tout de même avec le principal, les 3 points. Son équipe est apparue bien moins active que la semaine passée contre Paris: Contexte ou mal plus profond déjà de retour?

Ses changements ont été tardifs et frileux, avec du sang frais au milieu de terrain principalement. On aurait suggéré de lancer Keita plus tôt, et de remplacer Mauricio, même par le jeune Pereira Da Costa.