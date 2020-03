Daniel Moreira sur l'éviction de Philippe Montanier: « On ne comprend pas »

Daniel Moreira s'est confié dans un long entretien à Foot Mercato. L'ancien adjoint d'Eric Sikora n'a pas abandonné l'idée de retrouver un club avec son partenaire -il confirme ainsi avoir fait partie de la short-list orléanaise cet hive-, mais a depuis consacré du temps, en compagnie de Franck Queudrue cette fois-ci, a créer sa société dans l'événementiel, reliant football et golf.

Il est aussi revenu de manière un peu plus désabusée sur l'éviction de Phillippe Montanier, et de manière plus générale sur la stratégie plus dynamique du nouveau board lensois:

"Il reste douze matches… Même nous on ne comprend pas qu’il soit viré. [...] Lens est troisième, complètement en course pour la montée, c’est une équipe qui jouait et là ils sont un peu dans le dur et ça m’a semblé très bizarre qu’ils enlèvent Montanier."

D. Moreira ne semble pas adhérer à la raison principale, martelée de concert par J. Oughourlian et A. Pouille encore en début de semaine, à savoir la dynamique sportive cassée depuis la reprise, et aurait semble t'il misé sur la stabilité. Le match remporté contre le Paris FC lundi donne pour le moment raison aux dirigeants et non au technicien - mais la réponse définitive sera donnée en mai prochain!

Dans un chapitre beaucoup plus vindicatif, il pointe du doigt des comportements internes qui auraient participé à l'éviction cette fois-ci de son duo avec Eric Sikora, avant l'arrivée de P. Montanier il y a 18 mois:

"On a su que quelques personnes nous avaient planté des couteaux dans le dos [...] Des gens ne se sentent pas d’égal à égal avec lui [NDLR: Eric Sikora] au niveau de la notoriété, ils sont dégoûtés et ils veulent essayer de le casser. C’est dommage, mais c’est le football. Ce qu’ils ne comprennent pas c’est que tu ne peux pas renier, ni changer ton passé."



"Il y a des gens qui disent « nous on veut des mecs de l’extérieur, comme ça on va les gérer comme on veut ». Ok, mais ça ne marche pas comme ça. Lens a été champion, Lens a gagné la Coupe de la Ligue, Lens a joué la Ligue des champions. Tu ne peux pas tourner cette page. Des gens veulent gâcher tout ce qui a été fait. C’est peut-être pourquoi le club n’arrive pas à passer un cap."



Là encore, seul l'avenir montrera quelles décisions étaient les bonnes. Yohan Demont en tout cas, est bel et bien aujourd'hui promu au poste d'entraineur de l'équipe réserve, alors qu'un changement de mentalité avait longtemps été demandé par les supporters lensois, après un style gouvernance honorable, mais parfois trop respectueux des hommes en place sous Gervais Martel.

Un entretien à retrouver en intégralité sur Foot Mercato.