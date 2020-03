Paris FC - RC Lens: Les notes MadeInLens

Voici le snotes MadeInLens pour la première, réussie, de Franck Haise. Les lensois ont montré beaucoup plus d'enthousiasme que dernièrement, et se sont défaits relativement facilement des parisiens grâce à un doublé de Florian Sotoca.

LECA (6) : N'a pas eu grand-chose à faire, mais c'est tout de même imposé quand il le fallait, y compris sur deux gros tampons avec les attaquants parisiens.



FORTES (4) : Encore titularisé, l'ancien capitaine a mieux fait que ses dernières prestations, catastrophiques. Certaines de ses prises de balles et de ses relances ne respiraient toujours pas la sérénité.



DIALLO (5) : Toujours un cran au-dessus son compère Fortès, mais sans briller non plus.



RADOVANOVIC (6) : Il a montré beaucoup de rage comme à son habitude dans les bons jours. A bien bloqué son côté gauche, derrière le très offensif Boli.



TRAORE (5) : Un match propre surtout défensivement mais il effectué trop peu de différences balle au pied pour venir constester sa place à C. Michelin, suspendu cette fois-ci.



BOLI (7) : A été dans la lignée de ses bonnes entrées en jeu de la fin 2019. Inscrit un magnifique but, refusé, sur coup-franc direct. Va devoir cravacher pour conserver du temps de jeu, mais mérite d'être revu.



CAHUZAC (7) : Le nouveau capitaine a semblé pleinement investi dans son nouveau rôle. Excellent travail en compagnie de C. Doucouré au milieu de terrain.



DOUCOURE (7) : Un nouveau match plein de la part du jeune milieu. Il a de nouveau repris la mesure de son poste de formation, après de nombreuses semaines passées en défense centrale.

Remplacé en fin de match par GILLET, qui a sécurisé le score.



MAURICIO (7) : A fourni un bon match, en étant repositionné au centre. Son jeu rapide vers l'avant ou en déviation sur les côtés a été la base des offensives lensoises les plus dangereuses.

Remplacé par Corentin JEAN, qui a effectué un court intérim en numéro 10 avant de se retrouver aux avant-postes. Le joueur devra s'excuser de ne pas avoir respecté un point des règles du football, sa présence à moins d'un mètre du mur parisien faisant annuler le but de C. Boli.



BANZA (5) : Pas très en vue et mal placé, on a eu l'impression qu'il jouait avec le frein à main et a hérité de peu de ballons. Sorti sous les encouragement de ses supporters, mais avec le masque. Un mal qui couve?

Remplacé par Manuel PEREZ pour également amener du sang frais au milieu de terrain.



SOTOCA (8.5) : A eu cette fois-ci l'efficacité qui l'a longtemps fuit. Bien moins esseulé dans la nouvelle organisation du trio d'attaque lensois, il y a été parfaitement à l'aise. Beaucoup de rage montrée sur ses célébrations, et en fin d ematch avec les supporters. Continuez!

Le coach, Franck HAISE (7) : Avec moins de 8 jours pour préparer son équipe, il n'a pas révolutionner le schéma employé. Intelligence de coach? Il a revanche totalement revu l'animation offensive, en positionnant Tony Mauricio en meneur de jeu avancé et utilisant 2 pointes.

Le jeu rapide pratiqué en deux touches de balles a permis aux lensois, qui ont aussi retrouvé une hargne dans les efforts collectifs, de facilement l'emporter et de retrouver la seconde place.

A confirmer contre une équipe d'un autre qualibre.