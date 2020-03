Paris FC - RC Lens: Le groupe lensois

Franck Haise a sélectionné son premier groupe pour le match lundi, entre le Paris FC et RC Lens. Pas de surprise à signaler dans les présents; En revanche, Gaëtan Robail est absent.

Vitor Costa est de retour en raison des suspensions de M. Haïdara et C. Michelin. J. Gradit est disponible également.

RC Lens: Leca, Desprez - Diallo, Fortes, Gradit, Traoré, Radovanovic, Costa - Perez, Doucouré, Cahuzac, Gillet, Mauricio, Boli - Jean, Banza, Sotoca, Keita.