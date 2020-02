Les premiers mots de Franck Haise en tant qu'entraineur du RC Lens

Franck Haise a tenu sa prmeière conférence de presse en tant qu'entraineur principal du RC Lens, aux côtés d'Arnaud Pouille et Yannick Cahuzac. Il a abordé un grand nombre de sujets concernant sa nomination, et le match à venir lundi contre le Paris FC.

F. H. : "Je n'ai pas hésité quand on m'a proposé la place. J'ai senti de la confiance et beaucoup de soutien du club."

"En ce qui concerne mon staff, je pense que l'on va rester dans cette configuration jusqu'à la fin de la saison. Si l'on doit aller chercher des ressources ponctuellement, ce sera en interne."

"Ce qui m'intéresse c'est le présent et le futur proche, le passé je ne vais pas le commenter. Je viens avec mes idées. J'ai un groupe très réceptif et très sain".



F. H. : "Le métier ne change pas. Ce qui change, c'est le nombre de personnes qui est en face de moi en ce moment (parlant des medias).

J'ai un peu de bouteille même si je suis un jeune entraineur dans le monde pro."



Une mission de 12 matchs

F. H. : "Je ne me fixe pas de limite, je vais travailler à fond avec le staff, le deal est clair, je vais travailler pour 12 matches et on ne sait pas ce qui arrivera ensuite."



Changements tactiques

F. H. : "Si on est là c'est qu'il y a des choses à changer. Il y a changer les joueurs, les systèmes, la capacité à changer les animations. Tous les coachs ont la même réflexion : donner un maximum de certitudes aux joueurs."

"A un moment, quand on est en haut, que l'on fait des matchs corrects, ce qui peut arriver c'est que l'on est dans la gestion. Au contraire, il faut être conquérant et ne pas regarder ce qui se passe à côté pour ne pas s'endormir."



Des entretiens individuels

F. H. : "J'ai rencontré une grande partie des joueurs en individuel. Je vais terminer aujourd'hui et demain."



Capitanat

F. H. : "Un joueur aura le brassard mais il me faut plusieurs capitaines. Il y a plusieurs leaders dans l'équipe."



Paris FC

F. H. : "Lundi il faudra être le plus prêt possible. On a quand même eu une semaine et on ne part pas d'une feuille blanche et on a des joueurs de qualité."

"Le PFC est aussi un adversaire qui a changé d'entraineur. Leur dynamique est bonne, ils mettent beaucoup de pression, on les a étudiés, ils ont récupéré des joueurs avec de la qualité individuelle."

Source: RC Lens.