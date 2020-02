Quel système made in Franck Haise?

Après l'intronisation surprise de Franck Haise en tant que nouvel entraineur principal du RC Lens en remplacement de Philippe Montanier, il n'y a plus de temps à perdre du côté de la Gaillette.

Plus qu'une interrogation logique à chaque arrivée d'entraineur, la question du système tactique est une évidence du côté des coéquipiers de Guillaume Gillet. A quoi bon remplacer P. Montanier si son système en 3-4-3 lui survit? Construit sur une fin de mercato où les défenseurs centraux venaient s'empiler (Zack Diallo, Jonathan Gradit, bientôt rejoints par les retours de blessure d'Aleksandar Radovanovic et Steven Fortès), ce dernier a montré ses limites dernièrement. Avec 8 joueurs à vocations défensive (en comptant Jean-Louis Leca) alignés régulièrement, la ligne d'attaque lensoise a fini par pêcher dans son efficacité, et mettre ainsi en lumière une insuffisance critique dans la course à la montée.



Quelles sont donc les innovations à attendre de Franck Haise dès lundi prochain, à Charléty?

Retour à une défense à quatre

Le retour à une défense "à plat" semble d'ors-et-déjà acté, tant c'est sa charnière centrale qui a lâché Philippe Montanier. S'ils sont disponibles, une titularisation de Radovanovic et Gradit semble un choix peu risqué et qui achèterait d'emblée une certaine "paix sociale" au nouveau coach artésien. Autrement, Cheick Doucouré et Zackaria Diallo seraient les choix à préférer, trivialement, à Steven Fortès.

Un renforcement du milieu créateur

Avec une paire Guillaume Gillet - Yannick Cahuzac sûre et performante, mais malgré tout éloignée des actions clef et peu offensive, l'ajout d'un homme plus porté sur l'avant semble une piste sérieuse.

Entre 4-3-3 et 4-2-3-1, Franck Haise devra rapidement trouver le bon dosage, et choisir le bon joueur. Tony Mauricio a paru émoussé et guère à l'aise dans un rôle plus central. En revanche, Gaëtan Robail semble mieux profiter de plus liberté de positionnement.



Mais, comme indiqué ci-dessus, l'assurance des milieux très expérimentés du racing permettrait sûrement à F. H. d'apporter sa touche et de prendre des risques. Pourquoi pas titulariser Charles Boli, ou même tenter Adam Oudjani, présent lors de l'entrainement mardi, entre les lignes adverses?

Ou un 4-4-2 très offensif?

Dernière possibilité, attendue de longue date par une certaine frange de supporters: Un retour au 4-4-2. Vu les joueurs disponibles, celui-ci se voudrait très offensif, avec une attaque pouvant aligner Charles Boli, Gaëtan Robail, Simon Banza, et Corentin Jean en même temps. Une armada qui, si elle venait à être choisie par F. Haise, constituerait une réponse sans équivoque aux critiques formulées contre son prédécesseur!



Le jeune et motivé C. Boli a déjà pratiqué le côté gauche en piston sous l'ère Montanier; Corentin Jean lui, a montré, encore contre Caen, sa capacité à revenir bas et harceler les adversaires pour récupérer le ballon.

Quant à Simon Banza, lui adjoindre un équipier dans l'axe permettrait à l'attaque lensoise de ne plus compter uniquement sur les centres de Clément Michelin vers un attaquant esseulé... Ou encore de profiter des éclairs de G. Robail immédiatement en situation dangeureuse.



Enfin, le banc ne serait pas en reste, Jules Keita offrant lui aussi une possibilité sur le côté droit, alors que Florian Sotoca pourrait de nouveau s'épanouir dans un rôle de pivot.



Eléments de réponse dès lundi, contre le Paris FC!