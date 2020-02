RC Lens - SM Caen: Les notes MadeinLens

Voici les notes MadeinLens pour la rencontre Lens - Caen de samedi. Défaits 4 buts à 1 à domicile, les lensois laissent leur seconde place à Ajaccio, après deux défaites la même semaine.

LECA (5) : De toute évidence sollicité mais peu en vue. Le dernier rempart ne peut pas faire grand chose quand il est en fait l'unique rempart...



DIALLO (3) : Doué dans l'exercice du trompe-l'oeil: En effet, tout défenseur peu sembler un minimum bon quand il évolue aux côtés de Steven Fortès.

Sorti à la mi-temps par Montanier et remplacé par MAURICIO (4) : Une entrée inutile tant il a été invisible et le collectif lensois peu à l'aise en 4-2-3-1.



RADOVANOVIC (4) : Provoque un pénalty mais a tenté de se battre, seul, dans la ligne arrière lensoise.



FORTES (1) : Le capitaine lensois a réussi l'exploit de couler son navire deux fois en moins de 6 jours. Provoque stupidement le premier pénalty, lâche son défenseur ce qui oblige Radovanovic à provoquer le second.

A part la suite tenté de se maintenir à au moins dix mètres de chacune des actions dangeureuses, ce qu'il a réalisé avec brio.



MICHELIN (5) : En première mi-temps il a montré le même visage, tenace et porté sur l'avant que d'habitude, malgré les circonstances collectives.

Avec l'arbitrage questionnable sur toute la partie, il s'est fait expulsé suite à un geste d'humeur envers l'arbitre.

Une erreur de jeunesse qui fait tâche dans son bilan des derniers mois, où il était le meilleur et le plus régulier des lensois.



TRAORE (4) : Il a remplacé HAIDARA, sorti sur civière, juste avant la mi-temps. Pas à l'aise côté gauche.



DOUCOURE (5) : N'a pas été en mesure de stopper les ballons caennais avant qu'ils ne menacent sa défense. On attends plus du duo Gillet-Doucouré.



GILLET (6) : A sû se porter un peu plus souvent vers l'avant, ce qu'il n'avait pas fait depuis quelque temps. Pas suffisant pour maitriser le jeu.



ROBAIL (5) : Comme à son habitude, a soufflé le chaud et le froid. Il est à l'origine de l'ouverture du score. A sombré avec le reste de ses coéquipiers juste après.

Remplacé par KEITA, qui a encore montré des qualités de percussion dans le peu de temps qui lui a été accordé.



JEAN (6.5) : Rapide, précis (comme sur son but) et s'arrache beaucoup au pressing, récupérant nombre de ballons dangereux. Ses coéquipiers de la ligne d'attaque devraient s'inspirer de sa partie.



BANZA (5) : Pas défaillant mais il n'a pas eu beaucoup de ballons à négocier.

Le coach, MONTANIER (1) : N'a aucune excuse puisqu'il n'a tiré aucune conclusion de la défaite contre Châteauroux. Non content de titulariser à nouveau S. Fortès, il lui a aussi laissé le brassard de capitaine.

Non content de le voir à nouveau en grande difficulté, c'est Zackaria Diallo qu'il sort à la mi-temps. N'a guère non plus donné plus de temps de jeu à Jules Keita. Il a bien essayé de changer de système, sans succès.

Pire, on sent maintenant que le mal est bien plus profond et que c'est depuis le début de l'année que le coach échoue à l'endiguer.