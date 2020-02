Philippe Montanier : « J'étais en rage ! »

Philippe Montanier s'est présenté à la traditionelle conférence d'avant-match. Après un difficile retour de Châteauroux, le prochain match à Bollaert sera l'occasion pour ses joueurs de rebondir, samedi après-midi contre Caen (15h00).

Infirmerie

P. M. : "Manuel Perez et Jo Gradit sont de retour dans le groupe. A part Yannick Cahuzac (NDLR: accumulation de cartons jaunes) qui est suspendu, tout le monde est disponible."



Digestions

P. M. : "C'est toujours difficile de digérer une défaite mais il le faut, surtout que le match de Caen arrive vite."

"Le SM Caen est sur une bonne dynamique. Cette équipe a finalement digéré la descente."



Rage

P. M. : "Après Châteauroux, je n'étais pas en colère, j'étais en rage. Mais ce n'est pas le plus important, ça n'apporte rien. Le plus important est de savoir ce que l'on ressort de ce match."



Système

P. M. : "Concernant la défaite à Châteauroux, je ne vois pas de rapport avec le système. On a pris 2 buts lorsqu'on évoluait en 4-2-3-1."



Baba Neymar

P. M. : "Jules Keita a eu du mal à s'adapter avec des blessures depuis son arrivée. Il a été victime de la concurrence, mais il montre un bel état d'esprit."

