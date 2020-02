Châteauroux - Lens: Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Châteauroux - Lens.

Les lensois ont rendu une copie abérante jusqu'à la 70ème minute. Dans un match qu'ils ont largement dominé statistiquement, ils ont encaissé trois buts sur des errements défensifs.

A l'entrée en jeu de Jules Keita, ils ont finalement enflammé le match en revenant à 3 - 2. Las, l'arbitre de la partie (but valide annulé de Simon Banza sur une balle de Michelin qui n'était pas sortie de la zone de jeu) et Tony Mauricio (pénalty raté) ont mis un point final aux espoirs lensois de repartir avec au moins le point du match nul.

LECA (5) : Ne peut perpétuellement surseoir aux erreurs de sa défense. Avec un arrêt miracle, il aurait pû à l'arrivée sauver un point. Mais il va tout de même chercher trois fois le ballon dans ses filets, difficile donc de lui donner plus.



RADOVANOVIC (5) : Il a été le meilleur défenseur central lensois hier, mais c'est peu dire face aux performances de ses coéquipiers. Sauve un autre but en revenant de loin en fin de match.



FORTES (2) : Une grossière erreur qui offre le premier but aux castelroussains, mais qui donne surtout le ton de la rencontre.

Déjugé totalement par son coach et sorti avant l'heure de jeu pour Simon Banza, qui a encore joué son rôle de super-sub et a techniquement égalisé, si l'arbitre et ses assistants avaient vu juste.



DIALLO (3) : Une nonchalance affligeante notamment sur le troisième but de Châteauroux. Dans une défense à trois, il doit impérativement être aligné à côté du bien plus mobile et sérieux Jonathan Gradit.



MICHELIN (5) : Il a beaucoup donné une nouvelle fois, mais il n'a pas été aussi incisif que dernièrement. Tout comme Haïdara, l'éclair aurait dû venir de lui bien avant les 10 dernières minutes.



HAIDARA (6.5) : Très mobile côté gauche, il a été à l'origine de beaucoup de mouvements offensifs, même avant le réveil lensois. Peu aidé par l'efficacité et les choix de ses coéquipiers. Dommage, la solution aurait pû partir de lui.



DOUCOURE (6) : Bien mieux dans son rôle de prédilection au milieu de terrain. Encore trop jeune pour prendre le jeu à son compte. Avec deux belles frappes, il repart avec un but marqué qui a sonné la charge.



CAHUZAC (5) : Le capitaine du soir n'a pas forcément démérité, mais a prouvé la certaine dépendance du jeu lensois à son compère Guillaume Gillet. Comme face à Clermont avec Manuel Perez, il n'a pas été en mesure d'imprimer le tempo du match.



MAURICIO (4) : Présent au pressing sur la première partie de la rencontre, mais c'est lui qui a été à contre-courant de ses coéquipiers après l'heure de jeu. Peut-être émoussé de ses efforts, il rate un pénalty que Simon Banza lui avait pourtant réclamé. On se demande aussi pourquoi il continue de tirer les coup de pied arrêtés.



JEAN (5) : Le plus en confiance et le plus habile (avec Banza) sur le front de l'attaque. Aligné sur un côté gauche où il a moins l'habitude de jouer.

A bien apporté, mais finalement remplacé par Jules Keita. Le supersonique guinéen avait faim de ballons et aurait pû totalement faire basculer le match avec plusieurs prises balles foudroyantes et un pénalty provoqué.



SOTOCA (2) : Les rares ballons qu'il a réussit à toucher ont été mal négociés. Pire, on l'a moins vu au pressing qu'à l'accoutumée, ce qui résume son apport au quasi-néans.

Remplacé à l'heure de jeu par Gaëtan Robail, qui, non titularisé cette fois-ci, s'est montré plus en jambes à son entrée. Surtout, il talonne une passe décisive pour Banza: Avec une ligne statistique équivalente en 30 minutes à ce qu'il produit lorsqu'il est titulaire, Boli et Keita devraient avoir leur chance au prochain coup d'envoi...

Le coach, MONTANIER (4) : A peut-être pris de haut la Berrichonne. S'il a renouvelé son attaque d'une manière assez attendue (hormis Sotoca), ses choix derrière et au milieu ont été la cause d'une débacle défensive jamais vue cette saison. Il a réagit relativement promptement en révoquant Fortès et Sotoca, mais le réveil lensois était surtout le fait d'individualités (Keita) et non pas d'un réveil collectif.

Doit trouver les mots et les axes de travail pour relancer son équipe dès samedi, contre Caen.